Depremzedeye 22 yıl sonra şok

Borcu tahsil etmeye çalışan hukuk bürosu, 520 TL’lik borcu ödemediği takdirde T. Ateş’e icra tehdidinde bulundu. Ateş, “O acı günlerin böyle karşıma çıkması çok üzücü” dedi. İstanbul Üsküdar’da yaşayan T. Ateş, 1999 yılında Marmara’daki büyük depremde Yalova Çınarcık Taşliman’da yazlıkta tatil yapan annesi ve kız kardeşini kaybetti.

Deprem sırasında üniversite sınavlarına hazırlanmak için İstanbul’da olan T. Ateş’in annesi ile kız kardeşinin bulunduğu üç blok da yerle bir oldu.

Telefonla yıkıldı

Depremin üzerinden yıllar geçti. Yaşadığı büyük acıyı unutmayan T. Ateş, geçtiğimiz ay bir hukuk bürosundan gelen telefonla bir kez daha yıkıldı. Hukuk bürosu yetkilileri T. Ateş’e, annesine ait sabit telefon hattının borç bakiyesinin olduğunu bildirdi. Ateş ise depremden sonra binanın elektrik, su ve telefon faturaları için kaymakamlığa başvurduklarını söyledi ve hepsinin kapatıldığını anlattı. Ancak hukuk bürosu borcu ödemediği takdirde icra işlemi yapılacağını söyledi.

520 TL’ye indirildi

Yıllar sonra aksettirilen borca tepki gösteren Ateş, “Evin yıkıldığını ve o dönem tüm yetkililerle görüştüğümüzü tüm borçlarımızı ödediğimizi söyledim. Ancak ‘Kayıtlarda hâlâ annenizin adına telefon borcu gözüküyor. Bu zamana kadar birikerek bu tutara gelmiş’ denilerek faiziyle birlikte bin 800 TL’lik bir borç çıkarıldı. Borcu indirimli haliyle 520 TL’ye kadar düşürdüler. Borcu ödemeyi kabul etmedim. Haciz yapılmaması için bir an önce ödememi istediler” diye konuştu.

Telefon şirketi: Yanlışlık oldu

T. Ateş’in arkadaşı sosyal medyadan mağduriyetle ilgili tweet attıktan sonra telekomünikasyon şirketi yetkililerinin T. Ateş’e ulaştığını ve inceleme başlatacaklarını söylediklerini aktardı. Şirket yetkililerinin aileye, hattın kapatılması için 2001 yılında dilekçe verildiğini, borç konusunda bir yanlışlık olduğu kanaatine vardıklarını söylediği öğrenildi.