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01.05.2020 - 16:52 | | DHA

Dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kırsalda dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı.

Dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Olay, Suçıkağı Mahallesi'nin kırsalında meydana geldi. Kırsalda otlayan inek, dere yatağına düştü. Mustafa Adıkutlu, sahibi olduğu ineği kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleriyle görüştüğünü ancak yardım alamadığını belirtti. Çevre sakinleri Adıkutlu'ya yardım ederek kendi imkanlarıyla ineği kurtarma çalışması başlattı. Dik yamaçta halat bağladıkları ineği 15 kişi yukarı çekmeye çalıştı. Vatandaşlar saatler süren çabalarının ardından ineği, düzlüğe çıkarmayı başardı.

Organize sanayi bölgesinde işçilere corona virüs taramasıSon dakika haberlere göre, corona virüs salgınının düşüş trendine geçmesiyle beraber, korunmaya yönelik tedbirlerin ilk adımı, pandemi döneminde de çalışmaya devam etmek zorunda olan sektörlerdeki fabrika işçileri için atıldı. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Kocaeli bölgesindeki fabrikalarda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla corona virüs taramalarına başlandı. 1,5 ay içinde 100 bine yakın işçi, PCR testleri ile taranacak, pozitif çıkanlar hemen izole edilip tedavi altına alınacak.
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