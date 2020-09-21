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21.09.2020 - 16:28 | | İHA

Dere yatağına uçan otomobilde feci şekilde can verdi!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dere yatağına uçan otomobilde feci şekilde can verdi!

Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Süheyla Ural (69) idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi’nden D-100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Süheyla Ural, Erdal Ö. ve Şengül Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olayı gören 1 kişi, yaralılar yağmurda ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süheyla Ural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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