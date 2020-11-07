MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Derede erkek cesedi bulundu
ABONE OL
07.11.2020 - 10:56 | | DHA

Derede erkek cesedi bulundu

Bursa'da Deliçay Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Derede erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede gezerken derede suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bu kişiyi dereden çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı.

Ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Sıradaki Haber