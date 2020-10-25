Deredeki balık ölümleri tedirgin etti

İlçedeki Sarısu Deresi'nde onlarca sazan ve kefal balığı su yüzeyinde ölü olarak görüldü. Denizle birleşen derede suyun azaldığı ve koku geldiği görüldü. Telef olan onlarca balığı su üstünde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Sarısu Plajı'na giden turistlerin yanı sıra vatandaşlar da balık ölümlerini üzüntüyle izledi. Dereye balık tutmaya gelen bazı balıkçılar ise balık tutmadan ayrıldı. Balıkların ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda belirlenecek.