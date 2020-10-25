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25.10.2020 - 14:45 | | DHA

Deredeki balık ölümleri tedirgin etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Deresi'nde görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

Deredeki balık ölümleri tedirgin etti

İlçedeki Sarısu Deresi'nde onlarca sazan ve kefal balığı su yüzeyinde ölü olarak görüldü. Denizle birleşen derede suyun azaldığı ve koku geldiği görüldü. Telef olan onlarca balığı su üstünde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Sarısu Plajı'na giden turistlerin yanı sıra vatandaşlar da balık ölümlerini üzüntüyle izledi. Dereye balık tutmaya gelen bazı balıkçılar ise balık tutmadan ayrıldı. Balıkların ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda belirlenecek.

Gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydıMaltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti. Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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