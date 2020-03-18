18.03.2020 - 10:13 | | AA
Deri üzerine yazÄ±lÄ± 3 kitap! DiyarbakÄ±r'da ele geçirildi
DiyarbakÄ±r'da tarihi eser olduÄŸu deÄŸerlendirilen deri Ã¼zerine yazÄ±lÄ± 3 kitap ve ferman ile eski sandÄ±k ele geÃ§irildi.
ValiliÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lanÂ Ã§alÄ±ÅŸmada Bismil ilÃ§e merkezinde ikamet eden 3 ÅŸÃ¼phelinin ellerindeÂ bulundurduklarÄ± tarihi eserleri satmak iÃ§in alÄ±cÄ± aradÄ±klarÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
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Ä°lÃ§edeki otobÃ¼s terminalinde 16 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda,ÂÅŸÃ¼pheliler tarihi eserleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± esnada suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin Ã¼zerlerinde yapÄ±lan aramada, tarihi eser olduÄŸuÂdeÄŸerlendirilen deri Ã¼zerine yazÄ±lÄ± 3 kitap, deri ferman, 15x20 santimetreÂebatlarÄ±nda eski sandÄ±k obje ele geÃ§irildi.
Ele geÃ§irilen tarihi eserler, muhafaza altÄ±na alÄ±narak MÃ¼zeÂMÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.
Olayla ilgili 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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