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14.04.2020 - 11:59 | | DHA

Derince’ye yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, corona virüs ile mücadele kapsamında yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı. Toplam 250 yatak kapasiteli olacak hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

Derince’ye yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı!

Derince'ye bağlı İbni Sina Mahallesi’nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümü, yapılması planlanan hastane için hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane inşaatına başlanacak.

Corona virüs tedavisinde kullanılacak 250 yataklı hastanenin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

 

 

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