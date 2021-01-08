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08.01.2021 - 20:49 | | DHA

Dernek kapısına asmışlar! 132 bin TL ceza kesildi

Bursa'da Briç Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 42 kişiye, toplam 132 bin 300 TL ceza uygulandı. Dernek üyelerinin polis baskınına karşı güvenlik kamerası sistemi ile önlem aldığı tespit edilirken, polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı çıkarken haber ver yazısı dikkat çekti.

Dernek kapısına asmışlar! 132 bin TL ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde bulunan Briç Sevenler Derneğinde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldıkları adrese çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis ekipleri, ablukaya aldıkları derneğe baskın düzenledi. Baskında, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 132 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı çıkarken haber ver yazısı dikkat çekti.

Dernek kapısına asmışlar 132 bin TL ceza kesildi

POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Kumar oynatılan derneğe giren polis, şüphelilerin derneğin pencerelerini 3 farklı kalın kumaşlı perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 7 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti.

Dernek kapısına asmışlar 132 bin TL ceza kesildi

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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