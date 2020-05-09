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09.05.2020 - 07:47 | | AA

Dernekte kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Dernekte kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi.

Baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü.

Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Corona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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