Derya Can Göçen kimdir? Survivor Ünlüler takımı kadın yarışmacısı Derya Can Göçen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Derya Can Göçen şu ana kadar ekrana gelen Survivor oyunlarında üst düzey bir performans ortaya koyamadı. Survivor zorlu ada şartlarına alışmaya çalışan birçok isim olduğu gibi Derya Can Göçen'de ada koşullarına uyum sağlamaya çalışıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında anne olan Derya Can Göçen gözyaşlarına hakim olamayacak. Çocuklarına olan özlemi nedeni ile gözyaşlarına boğulacak olan Derya Can Göçen ekran başındaki izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına neden olacak. Peki Derya Can Göçen kimdir?

DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.