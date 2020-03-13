Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hafta sonu tatil mi? Cumartesi ve pazar okullar tatil mi?

Corona virüsünün Türkiye'de rastlanmasını ardından önlemler alınmaya başladı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanlar Beştepe'de toplandı. Topalntı sonrası okulların 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edildiği açıklandı. Fakat Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında detaylı bir açıklama gelmemişti. Bugün MEB konu hakkında açıklamada bulundu.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) HAFTA SONU TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrenci ve mezunlar için ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu dersler yapılmayacak.

MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek.