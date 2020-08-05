05.08.2020 - 07:00 |
Dev çekilişin sonuçları belli oldu
Süper Loto’nun dünkü çekilişinde 6 bilen çıkmadığından 25 milyon 586 bin 171 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.
5 bilen 4 kişi, 41 bin 237 TL 4 kuruş
4 bilen 475 kişi, 540 TL 15 kuruş
3 bilen 11 bin 725 kişi, 26 TL 55 kuruş
2 bilen 109 bin 150 kişi, 3 TL ikramiye kazandı.
2 bilene de ikramiye
Dün akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapıldı.
Haftada 3 çekiliş
Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20:00’da çekiliyor.