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05.08.2020 - 07:00 |

Dev çekilişin sonuçları belli oldu

Süper Loto’nun dünkü çekilişinde 6 bilen çıkmadığından 25 milyon 586 bin 171 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Dev çekilişin sonuçları belli oldu

5 bilen 4 kişi, 41 bin 237 TL 4 kuruş

4 bilen 475 kişi, 540 TL 15 kuruş

3 bilen 11 bin 725 kişi, 26 TL 55 kuruş

2 bilen 109 bin 150 kişi, 3 TL ikramiye kazandı.

2 bilene de ikramiye

Dün akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapıldı.

Haftada 3 çekiliş

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20:00’da çekiliyor.

Dev çekilişin sonuçları belli oldu

 

Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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