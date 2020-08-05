Dev çekilişin sonuçları belli oldu

5 bilen 4 kişi, 41 bin 237 TL 4 kuruş

4 bilen 475 kişi, 540 TL 15 kuruş

3 bilen 11 bin 725 kişi, 26 TL 55 kuruş

2 bilen 109 bin 150 kişi, 3 TL ikramiye kazandı.

2 bilene de ikramiye

Dün akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapıldı.

Haftada 3 çekiliş

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20:00’da çekiliyor.