MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dev sevkiyat! Konvoy sınıra yaklaştı
ABONE OL
28.02.2020 - 16:02 |

Dev sevkiyat! Konvoy sınıra yaklaştı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Dev sevkiyat! Konvoy sınıra yaklaştı

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep İslahiye'ye ulaştı.

İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Dev sevkiyat Konvoy sınıra yaklaştı

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber