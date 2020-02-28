28.02.2020 - 16:02 |
Dev sevkiyat! Konvoy sınıra yaklaştı
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep İslahiye'ye ulaştı.
İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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