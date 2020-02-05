05.02.2020 - 18:29 | | DHA
Devlet Bahçeli'den Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Devlet Bahçeli Twitter'dan yayınladığı mesajda "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: En iyi cevap bu olacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Savunma sanayiideki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan, "Yerli uçağımızı ise 2023'te hangardan çıkaracağız. F-35'i bize vermemekle tehdit edenlere en iyi cevap bu olacak." ifadelerini kullandı.