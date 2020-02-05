MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Devlet Bahçeli'den Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı
ABONE OL
05.02.2020 - 18:29 | | DHA

Devlet Bahçeli'den Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli'den Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı

Devlet Bahçeli Twitter'dan yayınladığı mesajda "İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: En iyi cevap bu olacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. Savunma sanayiideki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan, "Yerli uçağımızı ise 2023'te hangardan çıkaracağız. F-35'i bize vermemekle tehdit edenlere en iyi cevap bu olacak." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Van'da bir çığ felaketi daha! 33 kişi...

Son dakika haberi... Van'da bir çığ felaketi daha! 33 kişi...

Dev proje gün sayıyor!

Dev proje gün sayıyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

İsrail'de askerlik gerilimi!

İsrail'de askerlik gerilimi!

Sıradaki Haber