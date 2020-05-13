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13.05.2020 - 15:29 | | DHA

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Zongudak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’tan aldığı döküm kurumunu İstanbul’a götürmek için yola çıkan Murat Yavuz yönetimindeki 42 U 2200 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Yan duran kamyonun şoförü Murat Yavuz, diğer sürücülerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yavuz, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmit'te polis, çocukların neşesine Barış Manço ile ortak olduİzmit’te, çocuklar sokaklara akın ederken, polis aracının hoparlöründen çocuklar için Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısı çalındı.
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