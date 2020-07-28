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28.07.2020 - 13:14 | | DHA

Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Antalya'da, refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilde sıkışan sürücü Dilber Yücesan (55), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toroslar Mahallesi, Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. Dilber Yücesan yönetimindeki 07 DL 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Toros Mahallesi Anadolu Caddesi'nde refüje çarparak, devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dilber Yücesan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yücesan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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