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11.01.2021 - 11:47 | | AA

Devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti!

Denizli'nin Buldan ilçesi yönünden Manisa'nın Alaşehir ilçesi  istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen biber yüklü  Moldova plakalı TIR, Sarıgöl çıkışında virajı alamayarak devrildi.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen TIR, alev aldı. Olay yerine 112 Acil  Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri TIR'ın ön tarafına müdahale ederek, hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün sıkışan cesedini araçtan çıkarmayı başardı.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale  geldi.

Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
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