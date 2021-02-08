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08.02.2021 - 12:03 | | DHA

Devrilen traktörün altında feci ölüm!

Şanlıurfa’da, 16 yaşındaki Şeref Özel devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında feci ölüm!

Bozova’ya bağlı Deliler Mahallesi'nde iddiaya göre, tarladan dönen Şeref Özel’in kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi.

Ters dönen traktörün altında kalan Özel’i görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Şeref Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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