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09.03.2020 - 15:21 | | DHA

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Bolu’da, devrilen traktörün sürücüsü Dursun Özduman hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Kaza dün akşam saatlerinde Bolu merkeze bağlı Merkeşler Köyü'nde meydana geldi. Traktörüne taktığı kepçe ile evinin önünde çalışma yapan Dursun Özduman, devrilen traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Dursun Özduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi

Özduman'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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