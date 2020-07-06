06.07.2020 - 17:00 | | DHA
Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Karabük’te, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmet Yılmaz yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Karabük'e bağlı Ödemiş köyünde meydana geldi. İsmet Yılmaz'ın kullandığı 18 AF 338 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir bahçeye girip, devrildi.
Sürücü Yılmaz devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise araçtan atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi Yılmaz'ın cesedini traktör altından çıkarıp, morga kaldırdı.
Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.