Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İnceçay Köyü Şabanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Özenir (78) idaresindeki 78 AK 441 plakalı traktör, tarlaya doğru yola çıktığında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada yaşlı adam devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Özenir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.