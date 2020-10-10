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10.10.2020 - 11:33 | | DHA

Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Antalya'da Yusuf İsmet Mekik (56), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alıp gelen Birgül Mekik, eşinin cansız bedenine sarılıp, "Allahım keşke zamanı iki saat geriye alabilsem, hayat normale döner mi? Hani benim yanımda olacaktın, böylemi olacaktı Yusuf'um?" diyerek, gözyaşı döktü.

Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Aksu ilçesi Özlü Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yusuf İsmet Mekik, kendisine ait serayı pulluk takılı traktörüyle temizlemek istedi. Ancak devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Mekik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alıp gelen Birgül Mekik, eşinin cansız bedenine sarılarak, gözyaşı döktü. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen Mekik, "Allahım keşke zamanı iki saat geriye alabilsem, hayat normale döner mi? Hani benim yanımda olacaktın, böylemi olacaktı Yusuf'um?" diyerek, feryat etti.

Yusuf İsmet Mekik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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