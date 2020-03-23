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23.03.2020 - 16:04 | | DHA

Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki dezenfektan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobildeki bir dezenfektan kutusunda 751 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan Ö.T. ve E. T.'yi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
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