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07.04.2020 - 16:30 | | İHA

Dezenfekte çalışmaları sırasında Belediye çalışanına saldırdılar

İzmir’in Bayraklı ilçesinde görevli bir belediye işçisi, dezenfekte çalışmaları sırasında tartıştığı vatandaşın kesici aletiyle saldırısına uğradı.

Dezenfekte çalışmaları sırasında Belediye çalışanına saldırdılar

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Bayraklı Belediyesi’nde görevli Çetin Çabuk, kente bağlı mahallede dezenfekte çalışması yapıyordu. Bu sırada bir vatandaşla arasında tartışma çıktı. İddialara göre elinde keser bulunan vatandaş, bu sırada Çabuk’a saldırdı. Görevli işçi Çetin Çabuk, göğsünden aldığı bir darbeyle yaralandı. Yaralanan işçinin hastanede tedavisinin yapıldığı ve evine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan olayda, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtilirken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da işçinin durumu hakkında bilgi aldı.

 

 

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