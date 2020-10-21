21.10.2020 - 09:46 |
DGS ek tercih 2020 başladı mı? Kılavuz yayınlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı ek tercih için büyük bir heyecan söz konusu... Boş kontenjan örgün Öğretim için 870, ikinci öğretim için 8, uzaktan eğitim için 505 ve açıköğretim için 16.023 toplamda 17.406 şeklinde... İkinci kez tercih yapmak isteyenler şimdi sıklıkla DGS ek tercih ne zaman? diye soruyor.
Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları 7 Ekim'de erişime açıldı. Fakat sonuçlara göre bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce kişi ikinci fırsat için bekleyiş içerisinde... Bu nedenle de DGS ek tercih ne zaman? sorusu gündem olmuş durumda...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?
DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan kılavuz da henüz yayımlanmış değil...
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