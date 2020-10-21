DGS ek tercih 2020 başladı mı? Kılavuz yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları 7 Ekim'de erişime açıldı. Fakat sonuçlara göre bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce kişi ikinci fırsat için bekleyiş içerisinde... Bu nedenle de DGS ek tercih ne zaman? sorusu gündem olmuş durumda...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan kılavuz da henüz yayımlanmış değil...