18.11.2020 - 12:24 |
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
DGS ek tercihleri 5-11 Kasım tarihleri arasında yapıldı. İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
DGS ek tercih sonuçları merakla bekleniyor. 11 Kasım tarihinde DGS ek tercihlerinin alınması sona erdi. DGS ek tercihlerinin yapılmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte ayrıntılar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 2020 DGS ek tercih sonuçları belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak?