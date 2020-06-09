2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce kişi için bugün heyecan dolu bir gün... DGS sınav başvuruları bugün başlayacak. 17 Haziran tarihinde bitecek olan başvurular öncesi sıklıkla 'DGS klavuzu yayımlandı mı, başvurular başladı mı? DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' soruları soruluyor.

2020 DGS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2020 DGS kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Saat 10.00 gibi hem kılavuzun hem de başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular başladığnda aşağıdaki linkten işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2020 DGS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ