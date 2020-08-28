DGS şart kayıt nedir, kimler yapabilir? DGS şartlı kayıt nasıl yapılır?

DGS şartlı kayıt ile birlikte yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı bölüme kayıt yaptıramayanlar öğrencilere bir fırsat ortaya çıktı. DGS şartlı kayıtın detayları ise önlisans bölümü öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki DGS şartlı kayıt nasıl yapılır? İşte şartları...

DGS ŞARTLI KAYIT NEDİR?

YÖK, DGS şartlı kayıt ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.