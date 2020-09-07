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07.09.2020 - 13:03 |

DGS sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS 2020 sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği 2020 DGS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 9 Ağustos tarihinde gerçekletirilen DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyordu. DGS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

DGS sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

2020 DGS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladğığı ve 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANDI?

Sınava katılan adayların Sayısal ve Sözel testlerden almış oldukları puanlara Önlisans Başarı puanlarının eklenmesi ile adayların yerleştirmede esas olarak kullanılacak olan DGS puanları hesaplandı.

Sınav sonuç ekranında adaylar Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, Ön lisans başarı puanı, 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS tercihleri ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. adaylar DGS tercih kılavuzunu inceledikten sonra tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilecek olan tarihler içerisinde ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

 

İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.
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