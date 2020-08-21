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21.08.2020 - 21:42 |

DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday sabırsız ve heyecanlı bir şekilde ÖSYM'den açıklama bekliyor. Sık sık DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

DGS sonuçları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Ağustos'ta sınava giren adaylar büyük bir heyecanla Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını bekliyor. Bu nedenle tarih araştırması sürüyor. İşte ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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