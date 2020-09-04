DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından uygulanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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