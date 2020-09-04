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04.09.2020 - 08:36 |

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanır?

DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. 9 Ağustos'ta gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı için öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından uygulanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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