04.09.2020 - 08:36 |
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanır?
DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. 9 Ağustos'ta gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı için öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları nereden sorgulanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2020 sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
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