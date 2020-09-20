MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
ABONE OL
20.09.2020 - 14:43 |

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının üzerinden iki hafta geçerken tercihler için artık gün sayılıyor. Binlerce lisans adayı tercihleri deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. ÖSYM'den duyuru beklenirken güncel bir haber almak isteyenler DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? sorularını yoğun şekilde yöneltiyor.

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

 

DGS sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Aradan iki hafta geçti ve her geçen gün tercihler için heyecan katsayısı artıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... Peki, herhangi bir gelişme var mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS tercihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Geçen sene sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2020 DGS tercihlerinin 2 Ekim gibi başlaması bekleniyor.

 

Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendiGelen son dakika haberine göre; Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında bir denizaltı görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı? KPSS alan soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

2020 KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı? KPSS alan soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

Genç kadın evinde baygın halde bulundu!

Genç kadın evinde baygın halde bulundu!

Sıradaki Haber