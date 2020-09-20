20.09.2020 - 14:43 |
DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
DGS sonuçlarının üzerinden iki hafta geçerken tercihler için artık gün sayılıyor. Binlerce lisans adayı tercihleri deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. ÖSYM'den duyuru beklenirken güncel bir haber almak isteyenler DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? sorularını yoğun şekilde yöneltiyor.
DGS sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Aradan iki hafta geçti ve her geçen gün tercihler için heyecan katsayısı artıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... Peki, herhangi bir gelişme var mı?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
DGS tercihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Geçen sene sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2020 DGS tercihlerinin 2 Ekim gibi başlaması bekleniyor.