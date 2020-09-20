DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Aradan iki hafta geçti ve her geçen gün tercihler için heyecan katsayısı artıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde... Peki, herhangi bir gelişme var mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS tercihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Geçen sene sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2020 DGS tercihlerinin 2 Ekim gibi başlaması bekleniyor.