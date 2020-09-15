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15.09.2020 - 12:52 |

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

DGS sonuçları açıklandı, şimdi sırada tercihler var. Aradan bir hafta geçti ve her geçen gün aramalar sıklaşıyor. Adaylar bir gelişme olup olmadığını DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı? sorularını sorarak öğrenmeye çalışıyor.

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercihleri için sabırsız bekleyiş sürüyor. Sonuçların üzerinden 8 gün geçerken adaylar ÖSYM'den bir duyuru bekliyor. Resmi site sık sık kontrol edilirken DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusu her geçen gün yoğunlaşıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS tercihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Geçen sene sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2020 DGS tercihlerinin 2 Ekim gibi başlaması bekleniyor.

 

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