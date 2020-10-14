MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DHA muhabiri Bozkurt korona kurbanı
ABONE OL
14.10.2020 - 07:00 | | ADIYAMAN DHA

DHA muhabiri Bozkurt korona kurbanı

Adıyaman’da uzun yıllar Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri olarak görev yapan Haci Bozkurt (66), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA muhabiri Bozkurt korona kurbanı

Kahta ilçesinde uzun süredir DHA muhabiri olarak görev ve 20 gün önce rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haci Bozkurt, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karantina sırasında fenalaşan Bozkurt, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bozkurt, dün sabaha karşı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.

 

Bu cihaz gökyüzüne gönderdiği ses dalgasıyla doluyu yağmura çeviriyorGökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan ‘Dolusavar’ cihazı, yağışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı

Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

İzmir'de DEAŞ operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Sıradaki Haber