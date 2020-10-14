DHA muhabiri Bozkurt korona kurbanı

Kahta ilçesinde uzun süredir DHA muhabiri olarak görev ve 20 gün önce rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haci Bozkurt, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karantina sırasında fenalaşan Bozkurt, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bozkurt, dün sabaha karşı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.