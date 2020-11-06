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06.11.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

DHKP-C’nin kodları çözüldü! ‘Gizli grupları’ deşifre edildi

İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz hafta 12 ilde düzenlenen 97 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DHKP-C operasyonunda, örgütsel sırlara ulaşıldı.

DHKP-C’nin kodları çözüldü! ‘Gizli grupları’ deşifre edildi
FERİT ZENGİN İstanbul

 

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Dijital arşivin içeriğinde DHKP-C terör örgütünün tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş ‘gizli gruplar’ deşifre edilmiştir” denildi. Açıklamada, örgütün faaliyet yürüttüğü illerden mahallelere kadar kod isim verdiği belirtilerek “Bursa’ya ‘Yeşil’, Hatay’a ‘Balkon’, Mersin’e ‘Bahçe’, Adana’ya ‘Köprü’ kod isminin verildiği deşifre edilmiştir” denildi.

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