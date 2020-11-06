DHKP-C’nin kodları çözüldü! ‘Gizli grupları’ deşifre edildi

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Dijital arşivin içeriğinde DHKP-C terör örgütünün tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş ‘gizli gruplar’ deşifre edilmiştir” denildi. Açıklamada, örgütün faaliyet yürüttüğü illerden mahallelere kadar kod isim verdiği belirtilerek “Bursa’ya ‘Yeşil’, Hatay’a ‘Balkon’, Mersin’e ‘Bahçe’, Adana’ya ‘Köprü’ kod isminin verildiği deşifre edilmiştir” denildi.