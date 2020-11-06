06.11.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
DHKP-C’nin kodları çözüldü! ‘Gizli grupları’ deşifre edildi
İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz hafta 12 ilde düzenlenen 97 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DHKP-C operasyonunda, örgütsel sırlara ulaşıldı.
FERİT ZENGİN İstanbul
İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada, “Dijital arşivin içeriğinde DHKP-C terör örgütünün tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetler ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş ‘gizli gruplar’ deşifre edilmiştir” denildi. Açıklamada, örgütün faaliyet yürüttüğü illerden mahallelere kadar kod isim verdiği belirtilerek “Bursa’ya ‘Yeşil’, Hatay’a ‘Balkon’, Mersin’e ‘Bahçe’, Adana’ya ‘Köprü’ kod isminin verildiği deşifre edilmiştir” denildi.