Didim açıklarında lastik bottaki 53 sığınmacı karaya çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğunu tespit etti.
Aralarında 27 çocuğun da bulunduğu 40'ı Afganistan, 12'si Kongo ve biri Orta Afrika uyruklu 53 kişi karaya çıkarıldı.
Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.