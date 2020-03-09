Didim açıklarında lastik bottaki 53 sığınmacı karaya çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğunu tespit etti.

Aralarında 27 çocuğun da bulunduğu 40'ı Afganistan, 12'si Kongo ve biri Orta Afrika uyruklu 53 kişi karaya çıkarıldı.

Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.