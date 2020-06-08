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08.06.2020 - 16:10 | | DHA

Didim'de güneşi gören sahile koştu

Aydın'ın Didim ilçesinde, güneşli havayı görenler plajları doldurdu.

Didim'de güneşi gören sahile koştu

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni normalleşme sürecinde, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçe merkezindeki Altınkum Plajı ile Akbük mevkisindeki plajlar, denize giren ve yürüyüş yapanların akınına uğradı.

Kimileri havlularını sererek güneşlenirken, kimileri de köpekleriyle kumların üzerinde oynadı. Zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edilmezken, maske takmayanlarında olması dikkati çekti. Akbük mevkisindeki Saplı Ada da yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer aldı.

 

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