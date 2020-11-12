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12.11.2020 - 09:56 | | DHA

Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

10 Kasım günü eve operasyon düzenleyen polis, Ü.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan

aramada uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutanak tutulan Ü.Ç., serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, aynı gün 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 7.45 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edilen 250 lira ve 1 hassas terazi ele geçirdi. E.G., B.U., E.G. ve A.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. ve B.U. tutuklandı.

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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