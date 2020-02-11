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11.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dijital eğitim atağı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı(EBA), “Eğitimde Fırsat Adaleti” sloganıyla etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalarla güncellendi. Bakan Ziya Selçuk, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle velilerin kullanımına açılan yeni EBA’ya erişim için öğrencilere bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı sağlandığını duyurdu.

Dijital eğitim atağı

 

Yeni EBA, okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden bin 600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor. Yeni EBA ile öğrenciler, yaklaşan sınav ve etkinlikleri görebilecek, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabilecek.

Bakan Ziya Selçuk, dün EBA tanıtım programında yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:

“Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor. Her bir öğrencimizin kişisel olarak ihtiyaçlarını, bireysel olarak karşılayabiliyoruz artık. Tüm içeriklerin yenilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Sürekli ve sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız, ki başladık kurmaya, öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız.”

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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