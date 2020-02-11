Dijital eğitim atağı

Yeni EBA, okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden bin 600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor. Yeni EBA ile öğrenciler, yaklaşan sınav ve etkinlikleri görebilecek, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabilecek.

Bakan Ziya Selçuk, dün EBA tanıtım programında yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:

“Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor. Her bir öğrencimizin kişisel olarak ihtiyaçlarını, bireysel olarak karşılayabiliyoruz artık. Tüm içeriklerin yenilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Sürekli ve sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız, ki başladık kurmaya, öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız.”