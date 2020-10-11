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11.10.2020 - 18:53 | | DHA

Dikkat! 14 Ekim'de başlıyor: 1 ay kapalı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. 14 Ekim'de başlayacak olan çalışma nedeniyle yol 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Daha önce 12 Ekim'de başlayacağı duyurulan yol çalışmasının 14 Ekim'e ertelendiği açıklandı.

Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı bildirilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirileceği ifade edildi. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları belirtildi.

Dikkat 14 Ekimde başlıyor: 1 ay kapalı

Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.

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