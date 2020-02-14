14.02.2020 - 12:21 | | DHA
Dikkat çeken hareketlilik! 10 TIR İslahiye’ye ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR’lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR’dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye’ye ulaştı.
İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.