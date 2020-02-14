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14.02.2020 - 12:21 | | DHA

Dikkat çeken hareketlilik! 10 TIR İslahiye’ye ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR’lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Dikkat çeken hareketlilik! 10 TIR İslahiye’ye ulaştı
Dikkat çeken hareketlilik!
Dikkat çeken hareketlilik!
Dikkat çeken hareketlilik!
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Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR’dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye’ye ulaştı.

İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

 

 

 

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