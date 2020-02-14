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14.02.2020 - 12:21 | | DHA

Dikkat çeken hareketlilik! 100'den fazla konvoy İdlib'e ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

Dikkat çeken hareketlilik! 100'den fazla konvoy İdlib'e ulaştı
Dikkat çeken hareketlilik!
Dikkat çeken hareketlilik!
Dikkat çeken hareketlilik!
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Rejimin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor. Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı. Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağ belirtildi.

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Dikkat çeken hareketlilik! 100'den fazla konvoy İdlib'e ulaştıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.
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