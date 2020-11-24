24.11.2020 - 18:21 | | DHA
Dikkat! Deniz ulaşımına hava engeli: İptal edildi
Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi.
Yapılan açıklamada, yarın sabah Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacağı bildirildi.
Diğer seferlerin ise, planlanan saatte yapılacağı açıklandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.