06.10.2020 - 15:46 | | AA
Dikkat! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!İstanbul Şişli'de bir kuaförün zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Cipte ruhsatsız bir tabanca bulundu, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu arada, kuaförün hastaneye götürülüş anları güvenlik kameralarına yansıdı.