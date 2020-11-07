Dikkat! Tek yönlü trafiğe kapandı

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.



Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı. Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.