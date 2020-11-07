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07.11.2020 - 18:02 | | AA

Dikkat! Tek yönlü trafiğe kapandı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.

Otoyolun Düzce-Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde geçen ay başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara istikametine kapatıldı.

Trafiğin, otoyolun Ankara istikametinden D-100 kara yoluna aktarılması için Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı. Daha sonra otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Çalışmaların 10 Kasım salı günü tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli'nin tamamen ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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