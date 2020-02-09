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09.02.2020 - 18:22 | | AA

Dikkat! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor: Cuma gününe kadar devam edecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cuma gününe kadar çığ uyarısı yapıldı.

Dikkat! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor: Cuma gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Dikkat Uyarı üstüne uyarı yapılıyor: Cuma gününe kadar devam edecek

 

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