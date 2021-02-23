Dilencilere operasyon! 2 kişi böyle yakalandı

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, cami önlerinde ve halkın yoğun bulunduğu caddelerde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

Zabıta karakoluna götürülen dilenciler Kabahatler Kanununu kapsamında cezai işlem uygulandı.