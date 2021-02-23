23.02.2021 - 11:45 | | DHA
Dilencilere operasyon! 2 kişi böyle yakalandı
Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 kişiye Kabahatler Kanununu kapsamında cezai işlem uygulandı.
İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, cami önlerinde ve halkın yoğun bulunduğu caddelerde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakaladı.
Zabıta karakoluna götürülen dilenciler Kabahatler Kanununu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyorGaziantep'te, 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yüzünü sürekli sargı ile kapatan ve eski fotoğraflarındaki görünümüne kavuşmak isteyen Berat ve ailesi, doktorlardan destek bekliyor.