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23.02.2021 - 11:45 | | DHA

Dilencilere operasyon! 2 kişi böyle yakalandı

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 kişiye Kabahatler Kanununu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Dilencilere operasyon! 2 kişi böyle yakalandı

 

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, cami önlerinde ve halkın yoğun bulunduğu caddelerde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

Zabıta karakoluna götürülen dilenciler Kabahatler Kanununu kapsamında cezai işlem uygulandı.

 

 

 

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