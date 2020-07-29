29.07.2020 - 12:35 | | İHA
Dilencilere operasyon! Tek tek yakalandılar
Sakarya Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Son yapılan denetimlerde, cami önlerinde ve sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerde bekleyerek vatandaşlardan para isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek üzerilerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı. Belediye görevlileri, vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' ürettiERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti. Günde 120 tepsi mor baklava yapan Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişleri karşılıyor.