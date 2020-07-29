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29.07.2020 - 12:35 | | İHA

Dilencilere operasyon! Tek tek yakalandılar

Sakarya Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bilip insanların manevi duygularını istismar etmek isteyen dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Dilencilere operasyon! Tek tek yakalandılar

Son yapılan denetimlerde, cami önlerinde ve sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerde bekleyerek vatandaşlardan para isteyen dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek üzerilerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı. Belediye görevlileri, vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

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