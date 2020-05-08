08.05.2020 - 16:22 | | AA
Dilencinin kucağındaki kundaktan çıkan "pes" dedirtti!
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bez parçalarını birleştirerek kucağında kundakta bebek varmış gibi dilenen kadın, ikinci kez polise yakalandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bez parçalarını birleştirerek kucağında kundakta bebek varmış gibi dilenen kadın, ikinci kez polise yakalandı.
Mithat Özhan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapan E.Y'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Zabıta ekipleriyle bölgeye giden ekipler, kadının kucağındaki bebeğin bez parçalarından oluşturulduğunu tespit etti.
Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülerek 275 lira para cezası kesilen şüphelinin dün de dilencilik yaparken yakalanıp para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Bakan Varank canlı yayında 3 üniversitenin koronavirüs testlerine başladığını duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank aşı müjdesini "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı." sözleriyle duyurdu.