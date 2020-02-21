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21.02.2020 - 16:08 | | DHA

Dilencinin üzerinden çıkan zabıtayı bile şoke etti!

Adıyaman’da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık liste çıktı.

Dilencinin üzerinden çıkan zabıtayı bile şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada 165 lira ele geçirildi.

10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan Mustafa Orman (22) isimli dilencinin üzerinden ise başkalarına verdiği borçların yer aldığı 10 bin 595 liralık alacaklı listesi çıktı. Dilenciler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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